В баварском городе Нойштадт-на-Вальднабе на юге Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, в результате чего пострадали 8 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Welt.

"Пожарная машина по дороге на вызов въехала в рыночную палатку в Нойштадте-на-Вальднабе в Верхнем Пфальце - восемь человек получили при этом легкие и средней тяжести ранения", - пишет Welt.