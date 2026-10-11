В Германии призывают пойти на сделку с Россией по примеру США и договориться о поставках дизельного топлива. Об этом заявила депутат партии "Союз за социальную справедливость и разумную экономику" Клаудия Виттинг.

Ранее подобный призыв озвучила и лидер "Альтернативы для Германии". Алис Вайдель предложила Берлину учиться у Вашингтона договариваться с Москвой. Она поддержала смягчение американских ограничений на российское топливо и обвинила правительство Фридриха Мерца: его санкционный курс обходится немецкой экономике слишком дорого.