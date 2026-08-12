В Германии разгорается скандал из-за планов урезать налоговые послабления

В Германии разгорается скандал из-за планов правительства урезать налоговые послабления. По информации Bild, в 2027 году правительство ФРГ вернет гражданам меньше денег от так называемой холодной прогрессии.

Это ситуация, при которой из-за роста заработной платы люди автоматически переводятся в более высокие налоговые категории. На самом же деле их доходы лишь компенсируют инфляцию. В сухом остатке у работников денег не прибавится, а пошлины они все равно будут платить повышенные.

В итоге власти присвоят миллиарды евро за счет скрытого повышения налогов. Канцлер Мерц отказывается от комментариев.