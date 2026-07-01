В Германии резко подорожало топливо

Стоимость горючего в Германии снова увеличилась. Как пишет газета Bild, после отмены правительственной скидки цены на заправках взлетели. Забота о кошельках граждан продлилась всего пару месяцев. Час Х наступил ровно в полдень. По закону АЗС могут повышать тарифы только раз в сутки, строго в 12:00.

Операторы медлить не стали. Уже через 10 минут бензин марки Super E5 подорожал сразу на 18 центов (до 2 евро 20 центов). Дизель тоже не отстал, прибавив 19 центов.