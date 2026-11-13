В Германии с начала 2026 года обанкротились более 17 тыс. компаний

Экономика Германии продолжает буксовать. С начала 2026 года в стране обанкротились более 17 тыс. компаний. По данным местных СМИ, этот показатель вырос более чем на 6,5 % по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего кризис ударил по малому бизнесу, и в первую очередь по сферам логистики и хранения.

Кроме того, серьезные трудности испытывает немецкая промышленность, включая металлургию и автопром. Там массово увольняют персонал.

Главными причинами волны закрытий работодатели называют дорогие энергоносители, высокую инфляцию и слабый внутренний спрос.

На этом фоне уже несколько недель подряд профильные профсоюзы устраивают массовые забастовки. Люди требуют достойных зарплат и сохранения рабочих мест.