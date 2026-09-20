В Германии стартовало важнейшее электоральное голосование, которое может окончательно перекроить политическую карту страны.

Избирательные участки сегодня открылись на выборах в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании, а также в Берлине. Эти региональные кампании проходят на фоне глубокого паралича канцлерской партии ХДС и триумфа альтернативных сил.

Согласно свежим прогнозам, в немецкой столице намечается жесткое противостояние: партия "Левые" лидирует с двадцатью одним процентом голосов, правящий блок ХДС набирает лишь 20 %, а оппозиционная "Альтернатива для Германии" дышит лидерам в спину - 18 %.

Немецкие эксперты уверены: на кону политическое будущее Мерца. Как показал социологический опрос, сейчас только 10 % респондентов положительно оценивают работу канцлера. Это антирекорд.