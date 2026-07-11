Европа цинично режет социальную сферу ради спонсирования войны. Немецкий бундестаг принял пакет жесткой экономии в области здравоохранения. Под нож пошли расходы на больницы, аптеки и страховые выплаты.

Оппозиция бьет тревогу: жизни граждан под угрозой. При этом правительство канцлера Фридриха Мерца выделило Киеву еще 4 млрд евро, подняв общий чек трат на Украину до астрономических 94 млрд.

Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии":

"Бюджет на 2027 год просто кошмарный. Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Я даже не знала, что такое возможно. Это кошмарный бюджет, который на 40 % состоит из долгов. И то, что растет в ближайшие годы, в том числе и в этом бюджете, - это долги, проценты, расходы на вооружение, а также расходы на иждивенцев из стран третьего мира, которые благодаря открытым границам имеют доступ к нашим социальным системам. А что сокращается? Расходы на образование, здравоохранение, науку, технологии. Там идет серьезная экономия. В общем, бюджет, ориентированный на будущее, должен выглядеть иначе".

Параллельно в Великобритании, по данным Financial Times, отменят часть выплат по инвалидности. Сторонники реформы предлагают ужесточить оценку для получения выплат, фактически лишая поддержки тысячи нуждающихся.

Экономия на собственных гражданах стала главным приоритетом Лондона и Берлина в угоду геополитическим амбициям Вашингтона.