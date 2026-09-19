В Германии возле авиабазы найдены части дрона

Вблизи авиабазы бундесвера в Нижней Саксонии обнаружены части неизвестного беспилотника.

Спецслужбы и прокуратура Германии проверяют возможную связь этой находки с инцидентом в аэропорту Лейпцига, где в начале августа рядом с украинским грузовым самолетом нашли дрон со взрывчаткой.

Сообщается, что дроны могут быть одной модели, а некоторые детали изготовлены с помощью 3D-принтера. Взрывчатых веществ при осмотре не обнаружено. Поиск улик продолжается.