3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
В Германии за первый квартал 2026 года закрылись 6275 компаний
Автор:Редакция news.by
В Германии за первый квартал 2026 года закрылись 6275 компаний. Это почти на 7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Причем речь идет о крупных промышленных структурах. Например, о банкротстве сообщает машиностроительное предприятие Paul Köster, а крупный девелопер ветряков и солнечных батарей JUWI закрывается и увольняет 300 работников. Две трети директоров Volkswagen считают, что автоконцерн спасти уже невозможно никакими средствами.
В такой ситуации не вызывает удивления стремительное снижение рейтингов канцлера Фридриха Мерца: результатами его работы довольны всего 14 % граждан, а возмущены 85 %.