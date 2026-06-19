В Германии за первый квартал 2026 года закрылись 6275 компаний. Это почти на 7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причем речь идет о крупных промышленных структурах. Например, о банкротстве сообщает машиностроительное предприятие Paul Köster, а крупный девелопер ветряков и солнечных батарей JUWI закрывается и увольняет 300 работников. Две трети директоров Volkswagen считают, что автоконцерн спасти уже невозможно никакими средствами.