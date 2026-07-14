В Германии за полгода почти 6 тыс. граждан подали заявления об отказе от воинской службы

В Германии фиксируют резкое падение интереса к службе в бундесвере. За первые 6 месяцев 2026 года почти 6 тыс. граждан подали заявления об отказе от воинской службы. Это число уже наполовину превышает итоговый показатель за весь 2025 год.

Главными причинами называют общее обострение международной обстановки и новый закон о реформе призыва в армию. С 2027 года всех 18-летних юношей будут приглашать на обязательное медосвидетельствование для определения категории годности к военной службе, даже если они не решат служить в армии добровольно.

При этом обязательная служба, которая была приостановлена в 2011 году, вновь может быть частично введена решением парламента страны.