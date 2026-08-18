В Германии затягивают пояса: конфликт на Ближнем Востоке ударил по кошелькам жителей страны

Затягивают пояса семьи в Германии. Конфликт на Ближнем Востоке нанес серьезный удар по кошелькам граждан Германии.



Из-за взлета цен на нефть, сжиженный газ и электроэнергию расходы местных домохозяйств подскочили почти на 17 млрд евро. Сильнее всего кризис ударил по малоимущим (они потеряли около 3 % своих доходов).



В лидерах среди пострадавших - немецкие пенсионеры. Они вынуждены отдавать львиную долю своих сбережений за отопление и свет. Трудовых доходов у пенсионеров нет, а государственные субсидии не покрывают ценовой шок.