В главу Баварии запустили помидором во время праздничного мероприятия

Нападавшего, 31-летнего гражданина Германии, мгновенно скрутила охрана и отправила под стражу

На главу Баварии Маркуса Зедера совершена "овощная атака". Во время праздничного мероприятия из кустов выскочил мужчина, который запустил в политика помидором и бросился в его сторону.

Томат угодил чиновнику прямо в левое ухо. Нападавшего, 31-летнего гражданина Германии, мгновенно скрутила охрана и отправила под стражу.

Сам баварский лидер не пострадал и даже чуть позже выступил с докладом. Европейская демократия в действии. Для простых немцев метание овощей становится главным способом общения с властью на фоне затяжного кризиса.