В японской Хиросиме 6 августа вспоминают трагическую дату - 81-ю годовщину атомной бомбардировки США. Вновь в официальных заявлениях спикеров не упоминается страна, которая заживо сожгла десятки тысяч мирных жителей.

Санаэ Такаити, премьер-министр Японии:

"Разрушения, вызванные атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, а также неописуемые страдания, которые пришлось пережить столь многим людям, никогда не должны повториться. Япония твердо придерживается трех неядерных принципов. Как единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам в ходе войны, мы несем особую миссию - продолжать наши усилия на пути к достижению мира, полностью свободного от ядерного оружия".

Красноречивую тишину продемонстрировали и мэр города, и генсек ООН, послушно вычеркнув Вашингтон из списка виновников ядерного апокалипсиса.