В Гонконге зафиксировали резкий рост заболеваемости оспой обезьян

В Гонконге наблюдается заметный рост заболеваемости оспой обезьян. С августа в городе выявили 21 новый случай инфицирования, что составляет 70 % от всех зарегистрированных случаев за год. Об этом проинформировали в Центре охраны здоровья Гонконга.

Как следует из материалов ведомства, с начала 2026 года в городе зафиксировано 30 случаев заболевания, в том числе 23 локальных и семь завозных. Всего с 2022 года в Гонконге зарегистрировали 114 случаев заражения - все заболевшие являются мужчинами. Кроме того, большинство пациентов не были вакцинированы против оспы обезьян.

"Благодаря работе как новых, так и уже существующих пунктов вакцинации, за последние две недели успешно привил от оспы обезьян около 360 человек из групп высокого риска", - следует из публикации на сайте.

Отмечается, что последний выявленный случай касается 29-летнего мужчины, у которого появились кожные высыпания, повысилась температура и увеличились лимфоузлы. После проведения лабораторных обследований инфекцию подтвердили лабораторно. Состояние пациента остается стабильным. После расследования данного случая его намерены довести до сведений Всемирной организации здравоохранения.

Фото: magnific.com