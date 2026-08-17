Александр Годлевский прокомментировал ситуацию с пропавшими белорусскими альпинистами в Кыргызстане

В горах Кыргызстана обнаружили тела, предположительно, пропавших белорусских альпинистов

Председатель Белорусской федерации альпинизма Александр Годлевский:

"20 июля они начали восхождение на одну из серьезных вершин, расположенную на Памире. Вершина называется Корумду, высота - 6 614 метров. 2 июля начали спуск. Они передали информацию, предположительно из штурмового лагеря, о том, что продолжают спуск. У киргизского туроператора они попросили предоставить автобус, трансфер для доставки их в аэропорт Оша. Автобус заказали на 4 августа. В условленное место группа не прибыла группа, 5 августа тоже не прибыла. Со мной созвонилась супруга Максима Полянского, передала эту информацию, и уже 6 августа Федерация альпинизма официально обратилась в Министерство иностранных дел нашей страны. 16 августа при очередном облете дроном обнаружены признаки нахождения тел пропавших альпинистов".