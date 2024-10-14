В городах Украины сообщают о массовом минировании зданий

В Украине все больше поводов для тревоги и страха. Людей запугивают принудительной мобилизацией, повсюду идут облавы на мужчин призывного возраста. Сообщалось даже о нападении военкомов на 16-летнего парня.

К этому добавилась волна сообщений о минировании зданий. Поступают звонки о взрывных устройствах в учебных заведениях, министерствах, администрациях. Полиция выезжала на проверку к якобы заминированным объектам в Киеве, Львове, Житомире, Запорожье и других городах.