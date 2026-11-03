В Греции проливные дожди привели к масштабному подтоплению

Сильные дожди стали причиной наводнения на греческом острове Родос. Потоки воды уносили с собой автомобили, оказались затопленными сотни домов.

Особенно серьезный ущерб нанесен населенным пунктам восточного побережья острова: здесь потребовалось провести эвакуацию населения из-за масштабного подтопления и разрушений.

Синоптики призывают жителей Родоса быть настороже: дожди могут возобновиться в любой момент и тогда улицы островных городов вновь превратятся в бушующие реки.