Многотысячные антиамериканские и антиправительственные протесты охватили сразу несколько крупных городов Греции. В Афинах к посольству США вышли около 20 тыс. человек. Масштабные шествия приурочили к годовщине студенческого восстания 1973 года против военной диктатуры, которую поддерживал Вашингтон.

Протестующие скандировали антинатовские лозунги, выступали против дороговизны жизни и втягивания страны в чужие военные конфликты.

Власти стянули в центры городов тысячи силовиков. Вечером марши в Афинах и Салониках обернулись жесткими стычками: полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате пострадали несколько человек, более 60 - задержаны.