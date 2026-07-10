В Греции во время посадки сгорел американский истребитель

ЧП в Греции. На острове Закинтос во время аварийной посадки сгорел истребитель F-16. В воздухе пилот зафиксировал критический отказ систем. Более того, при экстренной посадке отказало шасси. Машина протащилась на брюхе по взлетно-посадочной полосе, высекая фюзеляжем искры, в результате чего загорелась.

Из-за ЧП аэропорт пришлось закрыть на несколько часов. Десятки международных рейсов с туристами были сорваны и перенаправлены в Афины.