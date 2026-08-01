В Греции за 3 года не смогли починить важный мост

Вот она - изнанка хваленой европейской политики, где безопасность людей оказалась на последнем месте. В греческой Фессалии водители вынуждены ежедневно рисковать жизнями, пользуясь аварийным мостом, который был серьезно поврежден еще в 2023 году во время шторма.

За почти три года чиновники так и не нашли способ восстановить безопасное транспортное сообщение.

Конечно, есть и другой путь, но дорога становится длиннее почти на 35 км. В результате люди вынуждены выбирать между часовым объездом и смертельно опасным аттракционом.