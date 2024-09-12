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В Грузии развесили баннеры с кадрами украинского конфликта

События в Украине для тех, кто еще не понял, как не надо, в прямом смысле слова стали наглядным пособием в Грузии.

Там разгорелся громкий скандал. Шквал критики со стороны прозападной оппозиции вызвали предвыборные плакаты и ролик правящей партии "Грузинская мечта". В нем разрушенные города Украины, которая пошла на поводу у Запада, сравнивают с мирными грузинскими. В соцсетях и на рекламных щитах по всей стране правящая партия также разместила изображения с лозунгом "Скажи "нет" войне! Выбирай мир!".

МИД Украины назвал неприемлемым использование фотографий. Раскритиковала баннеры и президент Грузии. Зурабишвили заявила, что они сделаны "в кузнице КГБ". Однако премьер Кобахидзе подчеркнул: сравнение последствий войны в Украине и мира в Грузии принципиально важно для грузинского общества.

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