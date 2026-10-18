В Индии грузовик снес ворота храма и въехал в толпу паломников

В индийском городе Гвалиор тяжелый грузовик на полной скорости въехал в толпу паломников. Погибли 15 человек, еще 33 ранены.

По сообщениям местных СМИ, на данном участке дороги движение большегрузного транспорта официально запрещено. Водитель фуры потерял управление на сложном рельефе, после чего машина буквально скатилась с горы, протаранила внешнюю стену и снесла ворота религиозного комплекса.

На месте катастрофы работают экстренные службы и полиция.