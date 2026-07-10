В Индии мошенник 36 лет не платил за проживание в пятизвездочных отелях



Полиция Индии задержала 69-летнего мужчину, который, по версии следствия, на протяжении 36 лет бесплатно останавливался в пятизвездочных отелях по всей стране, используя фейковые личности. Об этом сообщает The Times of India.

По данным полиции, уроженец штата Тамилнад с начала 1990-х годов заселялся в дорогие гостиницы, представляясь иностранным гидом, преподавателем английского языка или инструктором по йоге. Пользуясь доверием персонала, он проживал в отелях, пользовался их услугами, а затем покидал их, не оплачивая счет. Следователи считают, что таким образом он обманул около 300 гостиниц в более чем 10 штатах Индии.

Последний эпизод произошел в пятизвездочном отеле в городе Райпур. По версии следствия, мужчина проживал там с 25 по 27 июня, не оплатил счет на 63,8 тыс. рупий (около 667 долларов) и похитил арендованный ноутбук стоимостью около 148 тыс. рупий (около 1,5 тыс. долларов). В течение 72 часов его задержали в городе Бхубанешвар, где также был найден похищенный компьютер.