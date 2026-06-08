В Индии в результате пожара на металлургическом заводе погибли 8 рабочих

В малайзийском городе Кота-Бару сильный пожар охватил китайское поселение. Огонь уничтожил 15 деревянных жилых домов. Более 30 местных жителей полностью лишились крова. На месте происшествия работают спасатели. Возгорание удалось локализовать и предотвратить его распространение на соседние постройки.

Сильный пожар произошел и в Индии. Возгорание началось на металлургическом заводе после взрыва огромного ковша с раскаленной сталью. Погибли 8 рабочих, еще 6 человек получили тяжелейшие ожоги.