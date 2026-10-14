В Индонезии борются с лесными и торфяными пожарами

Индонезия оказалась во власти масштабных лесных и торфяных пожаров. По всей стране фиксируют сотни точек возгорания.

Хуже всего ситуация на островах Суматра и Калимантан. Из-за критической ситуации власти страны были вынуждены направить армию на борьбу с огнем. Густой токсичный смог охватил всю страну.

Из-за дымовой завесы более 270 тыс. жителей Индонезии обратились к врачам с респираторными инфекциями. Опасное облако дыма уже пересекло границы и накрыло соседние Малайзию и Сингапур.