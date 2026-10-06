В Индонезии в торговом комплексе произошел мощный взрыв

Крупное ЧП произошло в Индонезии. В одном из оживленных торговых комплексов прогремел мощный взрыв.

По официальным данным экстренных служб, в результате инцидента осколочные ранения и травмы различной степени тяжести получили 5 человек, все они оперативно госпитализированы. Взрывная волна была такой силы, что поблизости оказались серьёзно повреждены 20 зданий: в домах выбиты стекла и разрушены внутренние перегородки. Территория коммерческого центра полностью оцеплена подразделениями полиции и военными.

На месте ЧП работают криминалисты и эксперты-взрывотехники, точная причина взрыва устанавливается.