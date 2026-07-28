В Ираке арестовали несколько подпольных группировок, действовавших в интересах Киева

В Ираке арестованы агентурные группы. Багдад заявляет об украинском следе. Власти страны задержали несколько подпольных группировок, которые действовали в интересах Киева. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление советника премьер-министра по нацбезопасности.

По его словам, разведка выявила прямое украинское вмешательство в дела республики. Задержанные лица уже дали признательные показания, подтвердив, что их целью был ряд объектов на иракской территории. При этом чиновник не стал уточнять, какие именно объекты были атакованы.