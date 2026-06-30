В Ираке рассматривают возможность присоединения к БРИКС

Семья БРИКС может вырасти, Ирак надеется стать частью объединения, заявил иракский посол в России.

По словам дипломата, потенциальное присоединение к БРИКС зависит от многих вещей, от того, как работает организация, каковы условия для вступления, но это определенно хорошая идея.

Сегодня БРИКС объединяет 10 государств: Бразилию, Россию, Индию, КНР, ЮАР, Арабские Эмираты, Иран, Египет, Эфиопию и Индонезию. Беларусь в ноябре в 2024 году официально стала страной - партнером блока.