В Иране ИИ сможет определять фисташки, зараженные опасным токсином

В Иране разработали интеллектуальную систему для обнаружения и отделения фисташек с признаками заражения афлатоксином - опасным токсином, который вырабатывается плесневыми грибами. Об этом сообщает TV BRICS.

Над технологией работала компания-резидент Парка науки и технологий Тегеранского университета.

Система использует метод флуоресценции BGY в ультрафиолетовом спектре и алгоритмы глубокого обучения. Она способна находить дефекты размером от 0,1 миллиметра, после чего зараженные орехи удаляются из общего потока с помощью пневматической системы. Устройство предназначено для быстрого скрининга продукции на линии и снижает риск попадания зараженных фисташек в экспортные партии.

Отмечается, что технология не заменяет лабораторные анализы, однако служит инструментом для стопроцентного скрининга. Все компоненты системы - механическая часть, электроника, контроль и искусственный интеллект - разработаны внутри компании.

В планах предприятия - выход на экспортные рынки и создание аналогичных систем для других видов сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также развитие направлений переработки отходов и контроля качества в промышленности и горнодобывающей сфере.