В Иране объявили об изгнании США из региона

Иран объявил о выдворении американских военных из региона. Командующий армией Исламской Республики Амир Хатами заявил, что Соединенным Штатам отныне запрещено входить в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив.

Генерал подчеркнул, что американские базы больше никогда не вернутся к прежнему статусу, Иран не позволит создать по соседству объекты, цель которых - угрожать Тегерану, а сами американцы фактически изгнаны. По словам иранского военачальника, Исламская Республика уже закрепила свою победу, окончательно закрыв ключевую морскую артерию для Пентагона.

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