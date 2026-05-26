В Иране опровергли сообщения о вывозе урана
Нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке. Американские военные нанесли удары по ракетным стартовым площадкам и катерам на юге Ирана, сообщает Fox News
Как заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США, объекты поразили в целях самообороны, чтобы защитить войска от угроз, исходящих от Тегерана. Уточняется, что атакованные катера пытались установить мины.
По данным телеканала "Аль Джазира", США уничтожили две лодки КСИР у города Бендер-Аббас, а также одну площадку для запуска ракет.
После этого, однако, США заявили, что режим прекращения огня продолжается, как и переговорный процесс.
Накануне иранская делегация прибыла в Доху для обсуждения наиболее деликатных нерешенных вопросов. Одним из них остается ядерная программа Ирана. Агентство Тасним опровергает появившиеся сообщения о согласии Тегерана вывезти из страны обогащенный уран. Между тем это одно из основных требований Вашингтона. Как заявил Трамп, иранский обогащенный уран будет либо передан США для дальнейшего уничтожения, либо уничтожен на месте при участии МАГАТЭ.