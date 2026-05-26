В Иране опровергли сообщения о вывозе урана

Нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке. Американские военные нанесли удары по ракетным стартовым площадкам и катерам на юге Ирана, сообщает Fox News

Как заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США, объекты поразили в целях самообороны, чтобы защитить войска от угроз, исходящих от Тегерана. Уточняется, что атакованные катера пытались установить мины.

По данным телеканала "Аль Джазира", США уничтожили две лодки КСИР у города Бендер-Аббас, а также одну площадку для запуска ракет.

После этого, однако, США заявили, что режим прекращения огня продолжается, как и переговорный процесс.