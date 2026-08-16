В Иране оценили ущерб от разлива нефти в Ормузском проливе

Ущерб от разлива нефти в Ормузском проливе оценивается в 2-3 трлн долларов. Доклад опубликовал иранский МИД.

Удар по балкеру Minoan Pioneer 3 августа привел к загрязнению общей площадью в 1,5 тыс. кв. км. В районе иранского острова Кешм черной токсичной пленкой покрыты не только вода, но и берег.

И такого рода инциденты, пусть меньшего масштаба, случаются в Ормузе чуть ли не ежедневно. При этом очистка морских вод от нефтяного загрязнения не производится.

Иран призывает международное сообщество уделить этой проблеме первостепенное внимание, так как экологическая катастрофа в регионе может иметь планетарные последствия.