В Иране проходит церемония прощания с верховным лидером Али Хаменеи

В Иране проходит шестидневная церемония прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи. Улицы Тегерана, закрытые для транспорта, с раннего утра заполнили скорбящие, направляясь к религиозно-общественному комплексу Моссала. Там установлен гроб с телом покойного.

На 5 июля намечено проведение заупокойного намаза в мечети Мосалла, а в понедельник, 6 июля, в иранской столице пройдет траурное шествие по основным улицам с участием жителей всех регионов Ирана. Окончательная церемония и захоронение состоятся в Мешхеде в среду, 8 июля.

В траурных мероприятиях, помимо официальных делегаций и общественных групп почти из 100 стран, принимают участие 8 глав государств и 12 председателей парламентов. Среди тех, кто прибыл выразить почтение, - председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко. В связи с похоронами верховного лидера США дали Ирану недельный перерыв в переговорах.