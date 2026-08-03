В Иране заявили, что не ведут переговоры с США, которые анонсировал Трамп

Официальный Тегеран опроверг слухи о переговорах с Соединенными Штатами. Представитель МИД Ирана заявил, что Исламская Республика не ведет никаких диалогов с Вашингтоном.



Это заявление прозвучало на фоне недавнего заявления Трампа, который анонсировал начало переговоров на сегодня, 3 августа, и объявил об отмене мощного военного удара по Ирану.



В Тегеране подчеркнули, что сейчас поддерживают контакты только с Оманом. Цель этих встреч - обеспечение безопасного судоходства через стратегически важный Ормузский пролив.