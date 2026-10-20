В Ирландии проходят протесты против миграционной политики

К параду европейских бунтов присоединилась Ирландия. Там проходят протесты в связи с миграционной политикой властей, которую граждане считают катастрофической.

Очередную вспышку народного гнева спровоцировало нападение беженца, который умудрился ранить ножом пятерых человек, включая троих детей.

В Дублине и расположенной недалеко деревушке Саггарт напали на центры содержания беженцев: протестующие жгут автомобили и осаждают административные учреждения.

От властей требуют защиты граждан.