В Ирландии сотни фермеров вышли на протест против экономии на сельском хозяйстве

Сотни ирландских фермеров вышли на протест против планов властей сэкономить на сельском хозяйстве.

В октябре Ирландия предложила сократить бюджет ЕС на 141 млрд евро, что приведет к сокращению дотаций для аграриев. Работники сельского хозяйства категорически против. По подсчетам Ирландской ассоциации фермеров, такие меры приведут к уменьшению выплат аграриям на 24 %.

Участники протестов пытались обратить внимание к проблемам сельхоздотаций лидеров ЕС, которые съехались в Дублин на неформальный саммит, но те были заняты вопросами своего участия в переговорах по Украине.