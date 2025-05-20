Испания осталась без телефонной связи и интернета

Во время работ по обновлению в сети испанской телекоммуникационной компании Telefónica произошел инцидент, из-за которого возникли проблемы с работой стационарной телефонной связи и интернета в разных частях страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету El País.

По информации газеты, случившееся также временно затронуло работу служб экстренной помощи в некоторых автономных сообществах Испании. Telefónica заверила, что проблема уже решается, все еще наблюдаются сложности с функционированием стационарной связи некоторых предприятий. "Мы провели работы по актуализации сети, что повлияло на определенные услуги в некоторых компаниях", - приводит издание слова представителя Telefónica.

Министерство цифровой трансформации Испании заявило, что "следит за ситуацией, запрашивает точную информацию и сроки решения" проблемы.