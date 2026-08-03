В Испании из-за жары смертность выросла почти в два раза. Это один из наиболее пострадавших районов Европы. Только за месяц в стране из-за жаркой погоды погибли около 2 тыс. человек.

Экономические потери также существенные. На данный момент общий ущерб для Европы уже оценивается в 3 млрд евро. Только за первые два месяца лета огонь уничтожил почти полмиллиона гектаров ценных лесных и сельскохозяйственных угодий.

Тревогу бьют экологи и зоозащитники. Например, в зоопарке Токио от теплового удара умерли сразу три льва.