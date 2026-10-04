В Испании мощные ливни привели к наводнениям

Восточные регионы Испании заливают ливни. Осадки спровоцировали наводнения, которые привели к человеческим жертвам и материальному ущербу.

В провинции Альбасете погибла 102-летняя женщина. Еще 90 человек эвакуировали спасатели.

От обильных дождей страдают Валенсия, Каталония и Кастилия-Ла-Манча. Некоторые дороги закрыты для движения, зафиксированы перебои в движении поездов.

Подтопления и бурные потоки наблюдают и на греческом острове Крит. Здесь обрушились сильные штормы, превратив дороги в реки, перекрыв ключевые маршруты и вынудив десятки людей проводить спасательные операции. Пострадали сельхозобъекты, в городах вода затопила дороги и разбросала обломки по улицам. Погиб один человек.