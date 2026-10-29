В Испании началась 24-часовая забастовка машинистов

В Испании объявили о начале 24-часовой забастовки машинистов. По данным профсоюза, она затронет высокоскоростные, междугородние, среднемагистральные и пригородные железнодорожные перевозки.

В связи с этим возможны перебои в работе железных дорог.

Накануне траурные акции в Испании переросли в антиправительственный митинг. Участники требовали отставки министра транспорта и привлечения правительства Санчеса к ответственности.

Для разгона мирной акции задействовали отряды полиции. В людей направили слезоточивый газ.

Тем временем число жертв катастрофы продолжает расти. По свежим данным, в списке погибших 69 человек, еще более 180 ранены, 15 из них в тяжелом состоянии.