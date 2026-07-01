В Испании из-за жары погибли свыше тысячи человек

Горячая волна привела к многочисленным жертвам в Европе. В Испании на фоне экстремальной жары в июне погибли свыше тысячи человек.



Соответствующие наблюдения ведутся в стране с 2015 года. Этот июнь стал вторым самым теплым месяцем за всю историю наблюдений с 1961 года. Самым жарким признан июнь 2025-го.

Ранее сообщалось, что во Франции высокие температуры привели к гибели более тысячи жителей. Партия зеленых уже готовит вотум недоверия правительству за неготовность страны к последствиям теплового купола.

Мировой океан нагрелся до рекордного уровня

Служба мониторинга изменения климата "Коперник" предупреждает Европу об очередном всплеске экстремальной жары этим летом. Средняя температура на поверхности Мирового океана достигла рекордов, приблизившись к 21°С.

В докладе говорится, что новый пик может привести к "последствиям для погодных условий, глобального климата и морских экосистем, в том числе из-за ранней фазы явления Эль-Ниньо, которое, по их прогнозам, будет самым сильным за последние десятилетия".