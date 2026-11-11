В Испании проходит 24-часовая всеобщая забастовка. К ней присоединились до 90 % работников портов и автомобильной промышленности.

Кроме них, в стачке участвуют работники предприятий, сферы энергетики, здравоохранения и социальных служб.

Трудящиеся добиваются лучших зарплат, доступного жилья, сильной системы государственных услуг и достойных пенсий.

Участники стачки с самого утра начали устраивать пикеты и перекрывать движение по ряду дорог.

В Барселоне около 50 демонстрантов проникли в каталонскую студию крупнейшего телеканала Испании, в которой шел прямой эфир, и развернули плакаты с требованиями бастующих. Трансляцию прервали, на место прибыли несколько полицейских нарядов. Спустя несколько минут участники пикета покинули студию.

В Мадриде полиция попыталась разогнать местный пикет с помощью перцового газа. Один участник акции был задержан, еще 13 человек обратились за медицинской помощью.

Забастовка проходит всего за 2,5 недели до досрочных всеобщих выборов, которые намечены на 29 ноября.