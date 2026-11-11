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В Испании проходит 24-часовая всеобщая забастовка

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В Испании проходит 24-часовая всеобщая забастовка. К ней присоединились до 90 % работников портов и автомобильной промышленности.

Кроме них, в стачке участвуют работники предприятий, сферы энергетики, здравоохранения и социальных служб.

Трудящиеся добиваются лучших зарплат, доступного жилья, сильной системы государственных услуг и достойных пенсий.

Участники стачки с самого утра начали устраивать пикеты и перекрывать движение по ряду дорог.

В Барселоне около 50 демонстрантов проникли в каталонскую студию крупнейшего телеканала Испании, в которой шел прямой эфир, и развернули плакаты с требованиями бастующих. Трансляцию прервали, на место прибыли несколько полицейских нарядов. Спустя несколько минут участники пикета покинули студию.

В Мадриде полиция попыталась разогнать местный пикет с помощью перцового газа. Один участник акции был задержан, еще 13 человек обратились за медицинской помощью.

Забастовка проходит всего за 2,5 недели до досрочных всеобщих выборов, которые намечены на 29 ноября.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Испаниязабастовка

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