В Испании раскрыта масштабная сеть контрабанды мигрантов

Спецслужбы Италии вскрыли масштабную сеть незаконной логистики в Испании. Об этом сообщает местная газета "Вестник". В материале уточняется, что из Сеуты вглубь страны налажен нелегальный вывоз мигрантов. Стоимость доставки на материковую часть Испании достигает 7 тыс. евро. Клиентов находят через Telegram.

Перевозчики используют моторные лодки и гидроциклы, отправляясь из диких точек побережья. При этом действуют крайне жестоко: при риске задержания береговой охраной мигрантов просто выбрасывают в открытое море.

Данные о масштабах миграционного кризиса у Рима и Мадрида расходятся. В Италии заявляют, что в Сеуте сейчас заблокированы до 8 тыс. нелегалов. Испанская же сторона утверждает, что в анклаве находятся не более 2 тыс. человек.