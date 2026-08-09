В Испании раскрыта сеть нелегального ввоза мигрантов: конфисковано 24 млн евро

В Испании задержаны 78 подозреваемых в организации нелегального ввоза мигрантов на территорию страны, конфисковано 24 млн евро. Власти нашли подтверждение нелегальному ввозу 2 тыс. человек. Использовались 64 скоростные моторные лодки.

Известно, что преступники тесно взаимодействовали с грантовыми организациями, которые оказывают содействие трафику нелегалов. Существует большое количество немецких и голландских НГО, которые частично финансируются Соросом, эти структуры принимают нелегалов в нейтральных водах Средиземного моря и доставляют их на берег как терпящих бедствие.

Выяснением связей преступных группировок с НГО испанцы обещают заняться всерьез.