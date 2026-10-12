В Испании растет недовольство социально-экономической ситуацией. Низкие зарплаты, дорогая недвижимость и высокая стоимость жизни усиливают протестные настроения. На этом фоне все чаще звучат вопросы о том, насколько оправдано дальнейшее следование политике Брюсселя.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества (Россия):

"В целом возникает ситуация, когда Испания расплачивается за то, чего испанский народ не просил, и чего он, в общем-то, не в состоянии понять. Как такая ситуация могла возникнуть? Одни из самых низких зарплат в еврозоне в Испании и при этом очень дорогая недвижимость, достаточно дорогая жизнь, очень дорогой транспорт. И как это совместить, как выживать в этой ситуации? Это огромная проблема для населения Испании, с этой проблемой не так просто разобраться, потому что начинается решение с выхода из Европейского союза, т. е., нужно уходить из ЕС. Но готовы ли испанцы осознать, что именно это требуется сейчас сделать? Это на сегодня вопрос. Но то, что в Испании растут национально ориентированные настроения, они вылились в массовые выступления, протесты по разным поводам в последние недели, свидетельствует о том, что испанцы не очень-то настроены держаться за Брюссель".