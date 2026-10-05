Европа в огне протестов. В Испании разгорается масштабная социальная катастрофа из-за провальной жилищной политики и небывалого роста цен на недвижимость. Последней каплей стало циничное выселение 87-летней пенсионерки из квартиры, где она прожила более 70 лет. Женщине элементарно не хватало мизерной пенсии на оплату взлетевшей аренды. Вопиющая ситуация спровоцировала массовые протесты по всей стране. В одном только Мадриде вышли 70 тыс. человек.

Против людей, которые просто хотели добиться права на достойную жизнь, власти натравили силовиков. Вместо решения жилищных проблем Мадрид устроил жесткие разгоны, в ход пошли дубинки, водометы, слезоточивый газ.

Накануне правительство предложило 2 закона, которые должны были защитить граждан от принудительных выселений и искусственного завышения цен на аренду. Однако парламент декреты отклонил. Ответ премьера не заставил себя ждать. Санчес одним росчерком пера отправил неугодный парламент в отставку - настоящая европейская "демократия" в действии: несогласных сразу отправляют в бан. Досрочные выборы назначены на 29 ноября. Эксперты комментируют ситуацию.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):

"Также серьезные протесты в Мадриде, там только в рамках одной демонстрации до 300 тыс. человек, по оценкам организаторов, собралось. Ситуация беспрецедентная. Основная причина всего того, что происходит, - это в целом недовольство общества. В Европе со снижением уровня жизни, с экономическими проблемами начинается разрушение такого общественного договора, поэтому такие процессы начинаются. В принципе мы это видели и в других странах Европы".

За последние годы цены на жилье в Мадриде и Барселоне стали не по карману для людей, а спрос на доступное по стоимости жилье превышает предложение более чем на 700 тыс. объектов. Более 44 % молодых людей в возрасте от 26 до 34 лет лишены будущего и вынуждены жить с родителями в Испании.