Европу продолжает накрывать топливный кризис. Небывалые цены ощутимо бьют по кошельку простых граждан. К примеру, в Испании стоимость дизеля выросла на 34 %, бензина - на 27 %. Об этом сообщает Europa Press.

По информации агентства, увеличение цен на топливо стало одним из факторов, который повлиял на рост инфляции в первый осенний месяц текущего года.

По данным Национального института статистики королевства, в сентябре этот показатель составил 4,9 %. В предыдущем месяце эти цифры были на 0, 6 пункта меньше. Речь идет о самом высоком уровне инфляции за последние три года.