В Испании требуют защиты для арендаторов

В Испании 87-летнюю женщину выселили из жилья, которое она не покидала с 1955 года. Фонд, купивший здание, поднял ей аренду втрое - до 1,65 тыс. евро, при этом ее пенсия составляет 1,45 тыс. евро.

Был суд. Но он встал на сторону фонда. Женщина передвигается исключительно на инвалидной коляске. Ее вынесли на носилках и доставили в больницу. Два профсоюзных посредника запросили 10-дневную отсрочку, чтобы женщина успела вывезти вещи. Ей дали один час.

Уже через несколько часов после выселения тысячи людей вышли на улицы в 12 городах Испании. В Мадриде на акцию протеста собралось около 10 тыс. человек у здания, купленного фондом.

По данным профсоюза арендаторов, каждый день в Испании выселяют 80 человек, таких как эта пенсионерка.