В испанском Бильбао после разгона антифашистского марша вспыхнули беспорядки

Испанский Бильбао охвачен огнем и дымом: антифашистский марш перерос в уличную войну после того, как полиция автономии применила силу для разгона активистов. Правоохранители жестко подавили протест, пустив в ход резиновые пули и дубинки.

В ответ на применение силы к неугодным демонстрантам, улицы заблокировали горящими баррикадами. Протестующие забрасывали силовиков камнями, жгли полицейские мотоциклы и автомобили.

Итог карательных мер полиции - 19 задержанных, среди которых и несовершеннолетние. Активисты обвиняют силовиков в умышленной жестокости и тотальном подавлении права на протест.