В Италии к протестам фермеров массово присоединились студенты

Топливно-энергетический кризис в Европе перерастает в масштабный социальный бунт. На юге Италии вспыхнули массовые протесты.

К бастующим фермерам и скотоводам массово примкнули студенты. Они заявляют, что из-за резкого роста стоимости жизни, высокой безработицы и цен на бензин их лишают перспектив. "У нас нет будущего!" - скандирует молодежь на улицах.

Параллельно регион парализовала забастовка дальнобойщиков. Из-за перекрытых дорог и портов полностью нарушено снабжение. В супермаркетах Кампании и Неаполя уже опустели прилавки - подвоза продуктов нет. А в Риме на акцию протеста вышли сотни местных таксистов. Водители пикетируют Министерство транспорта из-за резкого роста цен на топливо. Перевозчики заявляют, что их операционные расходы выросли почти на треть, и угрожают властям общенациональной забастовкой.